 В Нахчыване будут построены сети питьевого водоснабжения и канализации, реконструированы гидротехнические сооружения
В Нахчыване будут построены сети питьевого водоснабжения и канализации, реконструированы гидротехнические сооружения

13:31 - Сегодня
В Нахчыване будут построены сети питьевого водоснабжения и канализации, реконструированы гидротехнические сооружения

В ряде населенных пунктов четырех районов Нахчыванской Автономной Республики будут построены сети питьевого водоснабжения и канализации.

Об этом говорится в "Плане мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы", утвержденном распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно плану, сети питьевого водоснабжения и канализации будут построены в поселке Гейдарабад, селах Гараагадж и Седерек Седерекского района, в поселке Гыврах и селе Шахтахты Кянгярлинского района, а в селах Хок, Габыллы, Гарабаглар и Юрдчу Кянгярлинского района - сети питьевого водоснабжения.

Кроме того, предусмотрено восстановление водоочистного сооружения в городе Ордубад и строительство водоочистного сооружения в городе Бабек.

Вместе с тем, в целях улучшения питьевого водоснабжения будет осуществлено бурение новых субартезианских скважин и совершенствование инфраструктуры.

Также согласно документу, будут реконструированы насосная станция "Гарачуг-1" и питающиеся от насосной станции гидротехнические сооружения, обслуживающие Бабекский район на левом и правом берегу Нахчыванчая, а также питающиеся от Алинджачая и Бананияр­ского водохранилища.

Кроме того, будут реконструированы гидротехнические сооружения, обслуживающие орошение посевных площадей в Шахбузском районе, питающиеся от Арпачая в Кянгярлинском районе, а также питающиеся от Арпачая в Шарурском районе, одновременно насосные станции и напорные трубопроводы, питающиеся от реки Араз в Шарурском районе.

В то же время гидротехнические сооружения, питающиеся от реки Араз в Седерекском районе, питающиеся от реки Араз и Гиланчая в Ордубадском районе, а также питающиеся от реки Араз в Джульфинском районе, будут капитально отремонтированы.

Источник: Report

