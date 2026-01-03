Власти Венесуэлы не знают местоположение Мадуро и требуют доказательств того, что он жив

Власти Венесуэлы не располагают информацией о местонахождении президента страны Николаса Мадуро и требуют от США показать, что он жив.

Об этом заявила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес, которой по конституции перейдет власть в случае отсутствия главы государства.

«Нам неизвестно местонахождение президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес. Мы требуем от правительства президента [США] Дональда Трампа немедленного подтверждения того, что президент Мадуро и первая леди живы», - сказала она в эфире телеканала Telesur.

Источник: ТАСС