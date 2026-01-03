Постпред Ирана в ООН: «Заявления Трампа равносильны подстрекательству к насилию»

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иревани направил письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности всемирной организации Абукара Дахир Османа, в котором приравнял заявления президента США Дональда Трампа к подстрекательству к насилию в исламской республике.

"В заявлениях, которые равносильны подстрекательству к насилию, беспорядкам и террористическим актам внутри Ирана, президент Соединенных Штатов прямо угрожал Исламской Республике Иран применением силы и интервенцией, заявив: "Мы находимся в состоянии полной готовности и готовы к действиям", - приводит фрагмент письма агентство IRNA.

По словам Иравани, Тегеран крайне озабочен заявлениями Трампа, учитывая тот факт, что несколькими днями ранее американский президент уже угрожал применить силу, если Иран попытается возобновить работы по своей ядерной программе. "Любая попытка подстрекать, поощрять или легитимизировать внутренние беспорядки в качестве предлога для внешнего давления или военной интервенции является грубым нарушением суверенитета, независимости и территориальной целостности Исламской Республики Иран, а также явным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнул дипломат. Он призвал осудить и расценить "безрассудные и провокационные заявления президента США в отношении Ирана как серьезное нарушения принципов Устава ООН".

1 января Трамп написал в Truth Social, что "если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих", то США готовы оказать помощь демонстрантам.

