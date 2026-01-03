В Каракасе царит затишье после ударов США, ведется подсчет погибших и раненых
Тишина сохраняется последние часы в столице Венесуэлы Каракасе после проведения военной операции США.
Об этом сообщил телеканал CNN.
По его информации, в городе последние два часа наблюдается тишина, люди стараются не выходить на улицу. Государственные каналы транслируют сообщение Министерства обороны Венесуэлы, призывающее граждан сохранять спокойствие.
Между тем удары США привели к жертвам среди жителей Венесуэлы, власти латиноамериканской страны уточняют число погибших и пострадавших, сообщила газета The New York Times со ссылкой на венесуэльских чиновников.
Ранее министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес заявил, что американские вертолеты выпустили ракеты в жилых кварталах Каракаса.
