У BVLGARI большие планы в Азербайджане

Эксклюзивное интервью Винченцо Пуджиа, вице-президента по глобальным продажам и рознице компании Bvlgari.

Уникальный гала-вечер Высокого ювелирного искусства Bvlgari в Центре Гейдара Алиева стал одним из самых обсуждаемых событий в Баку в этом месяце. Несколько дней спустя мы побеседовали с Винченцо Пуджиа, вице-президентом Bvlgari, в Риме. Поговорили о планах легендарного ювелирного Дома в нашей стране, особенностях вкуса местных клиентов и глобальных тенденциях рынка люкса.

Ваш профессиональный опыт в индустрии роскоши впечатляет. Вы работали по всему миру — от Италии до Китая. Что вы можете сказать о люксе в Азербайджане? Как за более чем 20 лет присутствия Bvlgari в нашей стране эволюционировал рынок? Изменились ли вкусы клиентов?

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Азербайджан давно является стратегическим приоритетом для нашей компании. Вместе с нашим надежным партнером Blue Planet (Pasha Holding) мы выстроили прочный и устойчивый бизнес, который стабильно развивается и сейчас вступает в новую фазу роста. За эти годы страна стала движущей силой рынка люкса на Кавказе, Баку давно утвердился как его безусловный эпицентр и точка притяжения для ведущих международных брендов.

Здешние клиенты взыскательны: они ценят качество, ремесленное мастерство и наследие - аспекты, которые глубоко созвучны философии Bvlgari. Причём это свойственно разным поколениям. И опытные коллекционеры, и молодые клиенты демонстрируют тонкое восприятие роскоши и сильную эмоциональную связь с выбранными ими брендами.

Люкс вышел за рамки нишевого потребления и стал более широким выражением рафинированной культуры и глобального образа жизни. Мы гордимся тем, что рост нашего бизнеса шел вместе с развитием рынка в целом, позволяя разделить наше римское понимание совершенства в искусстве со страной, где это действительно понимают и ценят.

Насколько важен наш рынок для Bvlgari и каковы стратегические цели на ближайшие три–пять лет?

У нас амбициозные планы, мы давно верим в потенциал Азербайджана. Почти двадцать лет назад Bvlgari был среди первых мировых люксовых брендов, вышедших на этот рынок. Сейчас мы видим большие перспективы благодаря росту уровня жизни и роли молодых поколений, которые формируют новый ландшафт люкса, который ближе к характерному для наших традиционных рынков.

В ближайшие годы мы сосредоточимся на укреплении своего присутствия и углублении отношений с клиентами. Это означает продолжение инвестиций в наш бутик в Баку, а также расширение форматов взаимодействия — через эксклюзивные мероприятия, выставки и коллаборации, которые позволяют объединять римский дух Bvlgari и современную креативность региона.

Устойчивое развитие также остается важным ориентиром нашей стратегии. Дом Bvlgari привержен ответственному подходу к поставкам, циркулярной экономике и социальному воздействию — эти ценности будут и далее сопровождать нашу деятельность на этом рынке. Азербайджан представляет для нас важный интерес, и при появлении новых возможностей для дальнейшего расширения мы их будем обязательно оценивать.

Какие коллекции были представлены на гала-вечере в Баку? И как вы определяете категорию Высокого ювелирного искусства?

Мы показали наши Icons — культовые коллекции, определяющие характер нашего римского Дома: Serpenti, Bvlgari Tubogas, Divas’ Dream и Monete. Они были представлены произведениями Высокого ювелирного искусства — уникальными в своем роде и воплощающими верх художественного и ремесленного совершенства.

Это были коллекции с характерными для Bvlgari яркими драгоценными камнями в смелых, навеянных Средиземноморьем цветовых сочетаниях, – эта эстетика особенно близка азербайджанской аудитории.

Какие коллекции азербайджанские женщины выбирают чаще всего?

Женщины в вашей стране отличаются ярким уверенным стилем, любят цвет и выразительные индивидуальные образы.

Особенно ценятся цветные камни, и репутация Bvlgari как лидера и креативного авторитета в этой области широко признана в Азербайджане. Искушенные клиенты, особенно в сильном здесь сегменте Высокого ювелирного искусства, любят наш фирменный стиль с неожиданными сочетаниями оттенков и разнообразием огранок, среди которых знаковые кабошоны.

«Змеиный» дизайн Serpenti остается абсолютным фаворитом во всех категориях — от повседневных украшений и часов до Высокого ювелирного искусства. В Divas’ Dream нравится изысканная и при этом красочная элегантность. B.zero1 привлекает смелую, смотрящую в будущее аудиторию, причем не только молодых, открывающих для себя Bvlgari, но и ценителей со стажем. Коллекция Monete пользуется в Азербайджане неизменной популярностью с момента открытия нашего бутика в 2008 году.

Среди драгоценных камней «великой тройки» сапфир опережает изумруды и рубины. Азербайджанские женщины также выделяют танзанит и традиционно бирюзу. До недавнего времени предпочтение отдавалось розовому и белому золоту, однако желтое в последние пару лет активно возвращается в моду, также усиливается тренд на элегантное сочетание золота разных оттенков.

Я бы отметил интересные сходства между итальянской и азербайджанской культурами: тепло, страстность, крепкие семейные ценности, любовь к красоте, цвету, ремесленному мастерству и гостеприимству. Эти общие черты делают наши связи естественными и прочными. Мы не только одинаково понимаем и ценим прекрасное, но и отлично работаем вместе.

Бренд Bvlgari входит в тройку лидеров мировой ювелирной индустрии. Какие регионы сегодня являются драйверами его глобального роста?

Bvlgari имеет преимущество в виде по-настоящему глобального присутствия. Европа, особенно Италия и Франция, фундаментально важны в силу нашего наследия. Азия — самый динамичный двигатель роста, речь о Китае, Японии, Южной Корее, Юго-Восточной Азии, а также набирающей обороты Индии. США остаются ключевым рынком, в частности, для высокоювелирных изделий по индивидуальному заказе. Ближний Восток играет стратегическую роль как регион, где глубоко ценят ювелирное искусство.

Какие глобальные тенденции сегодня формируют рынок Высокого часового и Высокого ювелирного искусств?

Оба сегмента продолжают расти, хотя и разными темпами. Примечательно, что меняется сама природа роста. Сегодня рынок движим не только стремлением к статусу, но и более глубоким интересом к мастерству, наследию и эмоциональной ценности.

В ювелирном сегменте наблюдается устойчивый интерес к уникальным, коллекционным и инвестиционно значимым изделиям. Всё больше привлекают цветные драгоценные камни, смелый дизайн и лимитированные серии — как выражение индивидуальности и креативности.

Визионерский дух Bvlgari, с его уникальным использованием цвета и скульптурных форм, находит отклик у знатоков всех возрастов. Это как выдающиеся «шедевры на миллион», как в нынешней коллекции Высокого ювелирного искусства Polychroma, так и знаковые украшения B.zero1, Bvlgari Tubogas и Divas’ Dream, привлекающие новые поколения своим современным дизайном.

В часовом мире мы наблюдаем интересную двойственность. С одной стороны — растущий интерес к высоким усложнениям, где инновации всё чаще становятся мерилом совершенства. Мы гордимся, что линия Bvlgari Octo Finissimo с её ультратонкими механизмами и десятью мировыми рекордами за одиннадцать лет признана индустрией одной из движущих сил часового искусства XXI века.

С другой стороны — высокий спрос на эстетику вне времени и повседневную элегантность, как в коллекции Bvlgari Bvlgari, недавно отметившей своё 50-летие.

Поскольку всё больше женщин открывают для себя мир часового искусства, мы расширяем выбор механических моделей в наших ключевых линиях коллекции Serpenti.

Сегодняшние клиенты люкса моложе — на рынке доминируют миллениалы и поколение Z. Причем последние начинат покупать люкс раньше предыдущих поколений и лояльны признанным брендам.

Кроме того, клиенты прагматичны, особенно на более молодых рынках, - они тщательно изучают информацию онлайн перед покупкой. Мы в Bvlgari стремимся обеспечить им удобные возможности для приобретения желаемых изделий в своей стране.

В целом мировой рынок ювелирного искусства и часов класса люкс остаётся устойчивым. Даже в непростые времена наша Группа LVMH продолжает инвестировать в эти индустрии, которые доказали, что подлинное мастерство и настоящая красота никогда не теряют актуальности. Они вдохновляют именно потому, что воплощают нечто непреходящее и глубоко человеческое.

Когда мы произносим «Bvlgari», то сразу думаем об Италии и Риме, ярких красках, dolce vita и суперзвездах — от Клеопатры в лице Элизабет Тейлор до Энн Хэтэуэй. Сегодня много говорят о ДНК брендов — как бы вы определили ДНК Bvlgari?

Дух нашего бренда выражен через Icons. Римское наследие, смелый архитектурный дизайн, исключительное мастерство и уникальное сочетание традиции и инноваций определяют нашу сущность.

Наши ключевые коллекции постоянно развиваются, объединяя прошлое и будущее, дерзость и неподвластность времени. Настоящие «иконы» никогда не стоят на месте. Меня, кстати, восхищает и то, как мотивы наших культовых коллекций переплетаются между собой — достаточно взглянуть на новые интерпретации Tubogas.

В конечном счете наши клиенты понимают Bvlgari интуитивно. Они ценят красоту, ремесленное мастерство и эмоции — качества, которые определяют наш непреходяще современный римский Дом уже более 140 лет.