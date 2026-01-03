В Астаре в ДТП с участием микроавтобуса есть погибшие и раненые

В Астаринском районе произошло ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылок на местные СМИ, пассажирский микроавтобус марки «Mercedes Sprinter», следовавший из Астары в Лянкяран, на территории села Тенгерюр потерял управление и, врезавшись в дорожное ограждение, перевернулся .

В результате аварии есть погибшие и пострадавшие среди пассажиров микроавтобуса.

Раненые были незамедлительно доставлены в близлежащие медицинские учреждения прибывшими на место происшествия бригадами скорой помощи.

По факту начато расследование.