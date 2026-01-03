 Конгрессмен Масси: Трампу важна не свобода слова в Иране, а его нефть | 1news.az | Новости
Конгрессмен Масси: Трампу важна не свобода слова в Иране, а его нефть

First News Media09:30 - Сегодня
Конгрессмен Масси: Трампу важна не свобода слова в Иране, а его нефть

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана обусловлены не стремлением отстаивать свободу слова, а желанием получить контроль над иранской нефтью и влиянием Израиля.

Такое мнение высказал член Палаты представителей Конгресса (республиканец от штата Кентукки) Томас Масси.

«У нас есть проблемы внутри страны, и мы не должны тратить военные ресурсы на внутренние дела другой страны», - написал он в X. «Для нанесения военных ударов по Ирану требуется разрешение Конгресса. Эта угроза не касается свободы слова в Иране, она связана с долларом, нефтью и Израилем», - подчеркнул конгрессмен.

В декабре 2025 года Масси направил на рассмотрение Палаты представителей законопроект о выходе США из НАТО и прекращении финансирования Североатлантического альянса из американского бюджета.

1 января Трамп написал в Truth Social, что «если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих», то США окажут помощь демонстрантам. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в свою очередь пообещал «отсечь» руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

Источник: ТАСС

