В Азербайджане подготовят стратегию управления госдолгом

В Азербайджане в прошлом году были утверждены новые кредитные соглашения с международными финансовыми институтами на сумму 235 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, об этом было объявлено на сегодняшнем заседании ведомства.

На мероприятии также было отмечено, что в прошлом году в результате эффективного использования казначейских средств расходы по обслуживанию госдолга сократились на 300,1 млн манатов, одновременно в рамках проведенных операций по рефинансированию краткосрочные облигации были заменены долгосрочными, что положительно отразилось на структуре долгового портфеля. Средний срок погашения по государственным облигациям значительно увеличился и составил 3,3 года.

В соответствии со своей функциональной деятельностью Агентство по управлению госдолгом и финансовыми обязательствами осуществляет государственные заимствования, обеспечивает учет, отчетность и анализ долговых обязательств. В координации с другими госорганами налажено сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами для оценки суверенного кредитного рейтинга Азербайджана.

Председатель коллегии дал соответствующие поручения относительно расширения применения международного опыта в области управления государственным долгом в Азербайджане, подготовки документа "Стратегия управления государственным долгом" на 2026-2030 годы и совершенствования ряда правовых институциональных рамок в соответствии с направлениями деятельности Агентства.