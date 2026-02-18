Панама и Венесуэла импортировали смазочные масла из Азербайджана

В прошлом году Азербайджан экспортировал 30 252 т смазочных масел на сумму $40,6 млн.

Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 34% меньше в стоимостном и на 41% меньше в количественном отношении по сравнению с показателем 2024 года.

В отчетный период Азербайджан продал Ираку 3 869 т (-28%) продукции на сумму $5,9 млн (на 23% меньше показателя годичной давности), Украине - 4 209 т (-62%) на сумму $5,1 млн (-57%), Болгарии - 3 946 т (-55%) на сумму $4,1 млн (-55%), Турции - 2 285 т (-24%) на сумму $2,5 млн (-26%), Эстонии - 1 690 т (+7 раз) на сумму $2,45 млн (+7 раз).

В прошлом году впервые за последние 14 лет были осуществлены поставки в Панаму (45 т на сумму $68 тыс. долларов США) и Венесуэлу (189 т на сумму $182 тыс.).