В связи с непогодой в Грузии применены ограничения для туристов

Популярные туристические объекты — пещеры Прометея и Сатаплия, расположенные в регионе Имерети, временно не смогут принять визитеров.

Об этом сообщило Агентство охраняемых территорий Грузии.

Туристов не пустят на объекты из-за их же безопасности – в регионе выпал снег. «В период обильных осадков и таяния снега повышение уровня воды – это природное, сезонное явление», — подчеркивают в агентстве.

Отметим, что в Грузии 13 государственных заповедников, 10 Национальных парков, 41 естественный памятник и два защищенных ландшафта.

Источник: Новости-Грузия