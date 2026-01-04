 Bloomberg: ключевую роль в управлении Венесуэлой может сыграть Рубио | 1news.az | Новости
Bloomberg: ключевую роль в управлении Венесуэлой может сыграть Рубио

First News Media13:00 - Сегодня
Bloomberg: ключевую роль в управлении Венесуэлой может сыграть Рубио

Ключевую роль в управлении Венесуэлой после свержения президента Николаса Мадуро может сыграть глава внешнеполитического ведомства США и исполняющий обязанности советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным агентства, у Трампа пока нет четких планов по размещению в Венесуэле американских военных или отправке в Каракас каких-либо «управленцев». Речь пока не идет о полноценной смене режима и Трамп решил «дать второй шанс» Делси Родригес, занимавшей при Мадуро пост вице-президента, а после его захвата американцами назначенной исполняющей обязанности главы государства, пишет агентство.

Ранее сам Трамп заявил газете New York Post, что американские войска не будут вводиться в Венесуэлу до тех пор пока Родригес «делает то, что мы хотим». «Мы говорили с ней много раз, и она все понимает», — добавил Трамп.

О том, что именно настойчивость Рубио стала причиной свержения Мадуро, в то время как на первом сроке пребывания Трампа на посту президента США от реализации такого плана отказались, заявил и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Источник: РБК

