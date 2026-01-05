 NYT: «публичные танцы» Мадуро сподвигли Трампа на вторжение | 1news.az | Новости
В мире

First News Media13:30 - Сегодня
«Публичные танцы» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и другие «проявления безразличия» с его стороны убедили часть команды Дональда Трампа в том, что политик отмахивается от них.

Это сподвигло США на военную операцию, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

В декабре 2025 года Мадуро отверг ультиматум Трампа, который потребовал от президента Венесуэлы уйти в отставку и отправиться в изгнание в Турцию, утверждают собеседники журналистов. Также он «отмахнулся» от удара США по портовому объекту в конце декабря, который, по утверждению Вашингтона, использовали для хранения наркотиков.

А накануне операции Штатов Мадуро в прямом смысле станцевал под музыку с лозунгами на английском «никакой безумной войны». Это транслировалось по государственному телевидению Венесуэлы.

Поведение политика возмутило людей из команды президента США. Они решили, что Мадуро насмехается над ними, а угрозы со стороны Штатов воспринимает как блеф.

Ночью 3 января США нанесли массированные удары по Венесуэле, захватили Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес и вывезли их из страны. Операция, получившая название «Абсолютная решимость», продлилась 2 часа 20 минут. Президента и первую леди намерены судить в Штатах по обвинению в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. В 20:00 мск 5 января Мадуро с супругой предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке.

Каракас счел действия американцев военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Министр обороны Владимир Падрино Лопес обвинил спецназ США в убийстве охранников Мадуро. The New York Times писала, что в целом число погибших из-за вторжения американцев достигло 80 человек. Среди них есть мирные жители.

Источник: РБК

