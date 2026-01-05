 Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

First News Media14:07 - Сегодня
Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Военная операция США против Венесуэлы является весьма тревожным прецедентом, заявил РИА Новости бывший посол США в Азербайджане, американский дипломат Мэтью Брайза.

"В смысле похищения иностранного лидера, даже если это делается для обеспечения соблюдения законов США, это очень тревожный прецедент. Что касается нефти и восстановления Венесуэлы (как демократичной страны – ред.), я полагаю, что это не самое важное в этой истории", - сказал Брайза.

Он также подчеркнул, что у Соединенных Штатов была "ужасная история" в Афганистане и Ираке, когда они свергали режимы и лидеров, а затем брали ответственность за восстановление этих стран. "Это были неудачные попытки Соединенных Штатов. (Президент США Дональд) Трамп ранее говорил, что США больше не собираются этого делать. Но он уже сейчас взял на себя ответственность за восстановление Венесуэлы... Соединенные Штаты застрянут в этой задаче на годы, на десятилетия", - сказал американский дипломат.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Вашингтона.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.

Поделиться:
361

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с ...

Мнение

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной ...

Общество

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей ...

В мире

Еврокомиссия пока не планирует заморозки активов Мадуро по примеру Швейцарии

Еврокомиссия полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

Швейцария замораживает все активы Мадуро

В Париже признали виновными 10 человек по делу о фейках о Брижит Макрон

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

Граждане жалуются на «усиленный» режим работы «АзериГаз» - ВИДЕО

Стал известен новый руководитель офиса президента Украины

Микки Рурк изменился до неузнаваемости - ФОТО

Последние новости

Еврокомиссия пока не планирует заморозки активов Мадуро по примеру Швейцарии

Сегодня, 17:33

CNN: вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

Названы предварительные причины смерти ребенка в больнице Сальяна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:04

Ильхам Алиев: В Азербайджане на протяжении столетий царит атмосфера национально-духовной солидарности

Сегодня, 16:57

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО

Сегодня, 16:48

В Баку и регионах выявлены нарушения по итогам проверок аптек - ФОТО

Сегодня, 16:45

Президент: В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения

Сегодня, 16:40

Еврокомиссия полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

Сегодня, 16:30

Фаик Агаев показал, как и с кем отметил 54-летие - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

Сегодня, 16:15

TƏBİB подвел итоги праздников: почти 28 тысяч обращений в службу скорой помощи

Сегодня, 16:08

ANAMA: В прошлом году обезврежено 6824 мины и 52392 неразорвавшихся боеприпаса - ФОТО

Сегодня, 16:00

Швейцария замораживает все активы Мадуро

Сегодня, 15:50

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной 907-й поправки?

Сегодня, 15:40

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах в Маскате - ФОТО

Сегодня, 15:33

AnewZ: Заявление Трампа о пошлинах и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией: что на самом деле показывает хронология событий

Сегодня, 15:23

Как проект в Баку сделал немецких мастеров известными в Европе - ФОТО

Сегодня, 15:20

Установлена личность азербайджанца, застреленного на рынке в Марнеули

Сегодня, 15:15

Смертельная авария в Баку: «скорая» на высокой скорости сбила мотоциклиста - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:02
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43