Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Военная операция США против Венесуэлы является весьма тревожным прецедентом, заявил РИА Новости бывший посол США в Азербайджане, американский дипломат Мэтью Брайза.

"В смысле похищения иностранного лидера, даже если это делается для обеспечения соблюдения законов США, это очень тревожный прецедент. Что касается нефти и восстановления Венесуэлы (как демократичной страны – ред.), я полагаю, что это не самое важное в этой истории", - сказал Брайза.

Он также подчеркнул, что у Соединенных Штатов была "ужасная история" в Афганистане и Ираке, когда они свергали режимы и лидеров, а затем брали ответственность за восстановление этих стран. "Это были неудачные попытки Соединенных Штатов. (Президент США Дональд) Трамп ранее говорил, что США больше не собираются этого делать. Но он уже сейчас взял на себя ответственность за восстановление Венесуэлы... Соединенные Штаты застрянут в этой задаче на годы, на десятилетия", - сказал американский дипломат.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Вашингтона.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.