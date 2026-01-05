Ильхам Алиев: Одна из целей Азербайджана – стать региональным центром искусственного интеллекта

Одной из целей Азербайджана – стать региональным центром искусственного интеллекта, центром информационных технологий, и я думаю, у нас есть потенциал для этого.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 5 января сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Отметив, что Азербайджан работает с партнерами над созданием дата-центров, глава государства сказал: «Наши планы и уже реализованные проекты, включая создание центра кибербезопасности и обучение наших специалистов – мы отправляем многих специалистов на обучение за границу, а также организуем учебные курсы в Азербайджане – позволяют нам, наряду с развитием связи, стать хабом искусственного интеллекта и информационных технологий. Потенциал есть. Есть сильная политическая воля. И, конечно же, мы рассматриваем американские компании как наших основных партнеров».