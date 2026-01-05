Турция и Азербайджан договорились о новых поставках газа

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил о достижении с Азербайджаном договоренности по новому соглашению на поставки природного газа общим объемом 33 млрд кубометров.

По словам министра, газ будет поставляться с месторождения "Абшерон". Соглашение рассчитано на 15 лет и предусматривает ежегодные поставки в 2,25 млрд кубометров газа.

В целом, поставки рассчитаны до 2040-х годов.

Байрактар отметил, что финальный этап переговоров уже завершен, а подписание документов ожидается в ближайшее время.

Министр подчеркнул, что речь идет о долгосрочном контракте на поставку газа по приемлемой цене, который укрепит энергетическую безопасность страны и выведет двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Кроме того, Байрактар заявил, что 2026 год станет важным этапом для Турции с точки зрения новых геологоразведочных работ. Так, планируется бурение скважин в Среднем и Восточном Черноморских регионах, для чего уже определены конкретные локации.

Источник: İhlas