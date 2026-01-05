Токаев высказался о встрече Путина и Назарбаева

Президент России Владимир Путин ценит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции.

Об этом заявил действующий казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Туркестан».

Токаев добавил, что его не интересует содержание таких бесед, он никогда не задает вопросов на эту тему.

"Меня не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему", - добавил Токаев. По его словам, российский лидер предупредил его о предстоящем разговоре с Назарбаевым. "Встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер. Этот момент подчеркивает сам российский президент, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе", - указал глава Казахстана.

Встреча Назарбаева и Путина прошла 27 декабря в Кремле. Ранее Путин также проводил встречи в Москве с первым президентом Казахстана.