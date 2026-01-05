Власти Кубы сообщили о гибели 32 кубинцев в Венесуэле

Власти Кубы объявили 5 и 6 января днями национального траура в связи с гибелью 32 кубинских граждан.

Как говорится в официальном заявлении правительства, они погибли в ходе «боевых действий» во время операции вооруженных сил США на территории Венесуэлы, передают кубинские СМИ.

Согласно заявлению, погибшие выполняли задания по линии Революционных вооружённых сил Кубы и Министерства внутренних дел по просьбе венесуэльской стороны. Имена погибших на данный момент не обнародованы.

Ряд зарубежных СМИ сообщает, что президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту самолёта по пути в Вашингтон, заявил о гибели «многих кубинцев» в ходе операции 3 января. По его словам, потерь со стороны США не было. Трамп также отметил, что погибшие кубинцы, по его утверждению, обеспечивали охрану президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель почтил память погибших, заявив, что они защищали Николаса Мадуро, которого, 3 января якобы похитили американские военные.

«Честь и слава отважным кубинским бойцам», — написал Диас-Канель в социальной сети X.