Эрдоган и Трамп рассмотрели актуальные вопросы повестки дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в сообщении управления по коммуникациям администрации президента.

Согласно этой информации, в ходе беседы лидеры Турции и США обсудили политические отношения между двумя странами, сотрудничество в области оборонной промышленности, меры по достижению целевого объема торговли, а также региональные и глобальные вопросы, в том числе ситуацию в Газе и Венесуэле.

Источник: Anadolu