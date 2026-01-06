В Париже началась встреча «Коалиции решительных»

В Елисейском дворце началась встреча «Коалиции решительных».

Об этом сообщают украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречи с генеральным секретарем НАТО и представителями США.

Сообщается, что, согласно распространённой информации, сегодня на заседании «Коалиции решительных» в Париже лидеры стран-участниц возьмут на себя обязательства по пяти ключевым пунктам. Среди них — размещение многонациональных войск в Украине для оказания поддержки. Основными вопросами для обсуждения станут обеспечение и мониторинг режима прекращения огня, продолжение поддержки Вооружённых сил Украины, формат размещения многонациональных сил, обязательства союзников в случае новой агрессии России и долгосрочное сотрудничество в сфере обороны.

Главная цель заседания — принять решения по возможным шагам в рамках «Коалиции решительных» и согласовать их с США.