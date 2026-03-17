Посол Ирана в Москве опроверг сообщения о лечении Моджтабы Хаменеи в России

После начала эскалации на Ближнем Востоке Россия оказала Ирану гуманитарную помощь, первые поставки поступили в страну через территорию Азербайджана.

Об этом 17 марта «Известиям» рассказал посол Ирана в России Казем Джалали.

Он отметил, что в будущем ожидаются новые поставки гуманитарной помощи.

Посол также опроверг сообщения о нахождении нового верховного лидера ИРИ Моджтабы Хаменеи в России на лечении.

Также 17 марта замглавы МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Моджтаба Хаменеи в порядке и может в ближайшее время выступить с обращением. «Я могу сказать вам, что с ним всё в порядке», — сказал Багаи телеканалу NDTV.

Замглавы иранского МИД отметил, что первое послание Хаменеи от 12 марта уже было услышано, и выразил надежду на скорое новое обращение к общественности.