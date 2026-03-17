Арагчи: Ситуация в Ормузском проливе вызваны войной, навязанной США и Израилем

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи провел телефонный разговор с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает пресс-служба иранского МИД.

Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке, ситуацию в Ливане и вопросы безопасности судоходства.

Согласно заявлению, Арагчи заявил о нарушении норм международного права в связи с действиями США и Израиля, призвав ООН дать им однозначную оценку и рассмотреть вопрос ответственности. Он также отметил, что обстановка в Ормузском проливе связана с общей региональной ситуацией и текущей эскалацией.

Глава иранского МИД отдельно затронул ситуацию в Ливане, выразив обеспокоенность последствиями израильских ударов.

«Ситуацию в Ормузском проливе нельзя рассматривать в отрыве от общей ситуации в регионе, поскольку перебои в судоходстве в проливе вызваны войной, навязанной США и Израилем. Любая страна или международная организация, обеспокоенная миром и безопасностью, должна ответственно и без компромиссов осудить эти преступления и потребовать прекращения их военной агрессии против иранского народа», - отметил Арагчи.

В свою очередь, генсек ООН изложил позицию организации по ситуации в регионе Персидского залива, Западной Азии и вопросам безопасности морских путей.