Обвиняемый в смерти пациентки врач Санан Мехдиев освобожден от наказания

В Бакинском апелляционном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе и протесту на приговор в отношении ЛОР-хирурга Санана Мехдиева, арестованного по факту смерти Назрин Мансурлу, впавшей в кому после операции на носу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова было объявлено, что в отношении Санана Мехдиева применен акт об амнистии. Санан Мехдиев был освобожден из-под стражи в зале суда.

Отметим, что ранее было завершено расследование уголовного дела, возбужденного в прокуратуре Насиминского района по факту смерти Назрин Мансурлу (1995 г. р.), скончавшейся 12 января 2025 года в больнице из-за резкого ухудшения состояния после операции по ринопластике.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что врач-оториноларинголог Санан Мехдиев 3 января провел операцию по риносептопластике с нарушениями, что повлекло за собой смерть пациентки.

На основании собранных доказательств Санану Мехдиеву было предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса АР, и дело было направлено в соответствующий районный суд. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно приговору Насиминского районного суда, Санан Мехдиев был приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении участкового типа.

