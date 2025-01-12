Находившаяся в коме после ринопластики Назрин Мансурова скончалась

Назрин Мансурова, впавшая в кому после ринопластики (операции на носу - ред.), скончалась сегодня.

Об этом Report сообщили в Liv Bona Dea, где она проходила лечение.

Согласно информации, Н. Мансурова 5 января поступила в реанимационное отделение госпиталя в критическом состоянии. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, проводилось интенсивное лечение. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась, не приходя в сознание.

Напомним, что ранее родственники Мансуровой распространили в соцсетях информацию о том, что девушка впала в кому после ринопластики. Семья девушки утверждает, что у нее развился абсцесс мозга из-за халатности хирурга, что и стало причиной комы.