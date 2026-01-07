 Погода на четверг: В Баку вновь ожидается туман | 1news.az | Новости
Погода на четверг: В Баку вновь ожидается туман

Феликс Вишневецкий14:00 - Сегодня
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 8 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Северо-западный ветер утром сменится слабым юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 2-4°С, днем - 8–12°С. Атмосферное давление, выше нормы, понизится с 765 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 80–90%, днем - 65–70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть слабый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -1°С мороза до +4°С, днем - 11–16°С. В горах ночью - от 0°С до -5°С мороза, днем – 5-10°С.

