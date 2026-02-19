Еврокомиссия одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

Европейская комиссия одобрила в соответствии с Регламентом ЕС о контроле за слияниями сделку по приобретению Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) единоличного контроля над итальянскими компаниями Italiana Petroli S.p.A. и MIP S.p.A. (совместно - Italiana Petroli).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Еврокомиссию.

Подчеркивается, что сделка преимущественно касается поставок сырой нефти и нефтепродуктов.

"В Еврокомиссии отметили, что заявленная операция не вызывает опасений с точки зрения конкуренции, учитывая ограниченные рыночные позиции компаний, которые сформируются после завершения сделки.

Рассмотрение проходило в рамках упрощенной процедуры контроля за слияниями, применяемой к сделкам, не создающим существенных рисков для конкурентной среды на рынке", - говорится в информации.

Напомним, что 23 сентября 2025 года SOCAR подписала соглашение о приобретении 99,82% акций одной из ведущих энергетических компаний Италии Italiana Petroli (IP) у API Holding.

Отметим, что Italiana Petroli является одной из крупнейших интегрированных downstream-платформ Италии. Компания владеет сетью из тысяч автозаправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами с совокупной мощностью около 10 млн тонн в год, занимается продажей специализированной продукции (битум, авиационное топливо, смазочные масла) и управляет национальной логистической системой.