В МИД РФ назвали «странными» заявления Пашиняна по теме управления Россией армянскими ж/д

Российский оператор железных дорог Армении не лишает конкурентных преимуществ, а создает их, сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления армянского премьера, отвечая на вопрос Sputnik Армения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать концессионное управление железными дорогами дружественной Еревану и Москве стране. Премьер считает, что в условиях напряженных отношений России с рядом стран, управление Россией армянской железной дорогой негативно влияет на ее конкурентность.

По словам Захаровой, заявления Пашиняна странные и "мало допустимые".

"Россия последовательно выступает за разблокирование всех транспортных и экономических коммуникаций. И было очень много для этого сделано в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана", - сказала Захарова.

Она отметила, что армянская железнодорожная сеть находится в управлении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" уже более 20 лет.

"На протяжении этого периода она не только стабильно выполняет все условия концессионного соглашения, но и (наверно, в Ереване забыли об этом) вкладывает значительные средства, инвестиции в инфраструктуру и подвижной состав, которые (надо уточнить у самой компании), насколько я понимаю, еще не окупились. Обеспечивает большое количество рабочих мест, что тоже стоит учитывать тем, кто на эту тему в Армении хочет высказаться. Российский оператор эта та структура, которая не лишает республику конкурентных преимуществ, а создает их", - отметила официальный представитель российского МИД.

По словам Захаровой, позицию РФ по поводу восстановления по просьбе Еревана двух участков железной дороги для выхода Армении на Турцию и Азербайджан, обозначил 12 февраля зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Именно ее Москва намерена придерживаться.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Армения начнут переговоры по восстановлению железнодорожных участков в республике, выходящих к границам с Турцией и Азербайджаном.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.