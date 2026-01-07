Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Казахстана

Новоназначенный военный атташе Республики Казахстан в Азербайджане полковник Салауат Хайрушев 7 января был представлен министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, З.Гасанов поздравил казахстанского гостя с началом деятельности в нашей стране.

"Отметив, что азербайджано-казахстанские отношения опираются на дружбу, братство и богатые исторические традиции, министр пожелал военному атташе успехов в дальнейшей деятельности по расширению военного сотрудничества между нашими странами.

Полковник С.Хайрушев выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего укрепления военных связей.

На встрече были обсуждены текущее состояние и новые перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в информации ведомства.