В Баку трое несовершеннолетних преследовали пассажира и украли его телефон - ВИДЕО

8 января житель Низаминского района столицы обратился в полицию, сообщив, что неизвестные лица преследовали его в общественном транспорте и, когда он выходил из автобуса, забрали его мобильный телефон и скрылись с места происшествия.

В результате проведённых мероприятий сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского района были установлены и задержаны трое несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Их преследование потерпевшего и сам факт преступления зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По данному факту продолжается расследование.