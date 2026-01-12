В Иране генерал полиции погиб от рук участников беспорядков

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков в городе Мешхед на северо-востоке Ирана генерал Джавад Кешаварз погиб в результате агрессивных действий участников беспорядков.

Об этом сообщило командование сил охраны правопорядка в провинции Хорасан-Резави.

«Бригадный генерал Джавад Кешаварз, глава полицейского управления по борьбе с наркотиками города Мешхеда, погиб в результате нападения вооруженных террористов в городе», - приводит его заявление иранская гостелерадиокомпания.

Источник: ТАСС