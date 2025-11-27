 Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов извинились за свои действия | 1news.az | Новости
Общество

Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов извинились за свои действия

Фаига Мамедова17:32 - Сегодня
Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов извинились за свои действия

Три гражданина Саудовской Аравии, которые сняли неэтичные видеоролики на Аллее шехидов в Баку и поделились ими в социальных сетях, принесли извинения азербайджанскому народу в суде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева обвиняемым - Альзаману Махди Али, Альгабру Мохаммаду Хуссейну, Альгабру Махди Мохаммаду - были разъяснены их права и обязанности.

При уточнении анкетных данных обвиняемых выяснилось, что Альгабр Мохаммад Хуссейн работает исследователем в Министерстве внутренних дел Саудовской Аравии.

Затем в суде было оглашено их обращение к азербайджанскому народу.

Все трое заявили в своём обращении, что не знали, что это Аллея шехидов: «Азербайджан для нас - дружественная и родная страна. Мы не знали, что это место является священным для азербайджанского народа. В связи с этим мы приносим извинения азербайджанскому народу, семьям шехидов и ветеранам».

Далее прокурор огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, указанные лица 16 августа текущего года около 17:00 прибыли на Аллею шехидов и совершили неэтичные действия на могилах нескольких шехидов.

Обвиняемые свою вину по предъявленному обвинению не признали.

Отметим, что в ходе расследования было установлено: 13 августа этого года они прибыли в Баку в качестве туристов на пять дней и распространили снятое на Аллее шехидов видео в социальных сетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса (Оскорбительное действие над могилой). Все трое были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к следствию.

751

