Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов извинились за свои действия
Три гражданина Саудовской Аравии, которые сняли неэтичные видеоролики на Аллее шехидов в Баку и поделились ими в социальных сетях, принесли извинения азербайджанскому народу в суде.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева обвиняемым - Альзаману Махди Али, Альгабру Мохаммаду Хуссейну, Альгабру Махди Мохаммаду - были разъяснены их права и обязанности.
При уточнении анкетных данных обвиняемых выяснилось, что Альгабр Мохаммад Хуссейн работает исследователем в Министерстве внутренних дел Саудовской Аравии.
Затем в суде было оглашено их обращение к азербайджанскому народу.
Все трое заявили в своём обращении, что не знали, что это Аллея шехидов: «Азербайджан для нас - дружественная и родная страна. Мы не знали, что это место является священным для азербайджанского народа. В связи с этим мы приносим извинения азербайджанскому народу, семьям шехидов и ветеранам».
Далее прокурор огласил обвинительный акт.
Согласно обвинению, указанные лица 16 августа текущего года около 17:00 прибыли на Аллею шехидов и совершили неэтичные действия на могилах нескольких шехидов.
Обвиняемые свою вину по предъявленному обвинению не признали.
Отметим, что в ходе расследования было установлено: 13 августа этого года они прибыли в Баку в качестве туристов на пять дней и распространили снятое на Аллее шехидов видео в социальных сетях.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса (Оскорбительное действие над могилой). Все трое были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к следствию.
