Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет

Долгие годы тоски остались позади, справедливость восторжествовала. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, суверенитет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

«Азербайджанцы вернулись на свои исконные земли и будут жить здесь с гордостью, счастливо, спокойно. Уверен, что войны больше не будет. Азербайджан – сильное государство», – добавил Президент.