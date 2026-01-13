AYNA: Ситуация в Иране не создает трудностей при перевозке пассажиров из Баку в Нахчыван

В перевозке пассажиров из Баку в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Ирана каких-либо трудностей на фоне последних событий в Исламкой Республике не наблюдается.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В ведомстве отметили, что текущая ситуация не создает препятствий и для осуществления международных грузоперевозок через пограничные пункты между двумя государствами.

Аналогичную информацию подтвердили и в Общественном объединении "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана".

В ответе на запрос Report в объединении заявили, что в настоящее время никаких проблем с грузоперевозками из Азербайджана в Иран не зафиксировано, обращений от перевозчиков не поступало, а перевозки в иранском направлении продолжаются в штатном режиме.