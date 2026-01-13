 В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения - ФОТО

First News Media10:22 - Сегодня
В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения - ФОТО

Тактические учения проведены в N-ской воинской части в соответствии с планом подготовки на 2026 год, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В командном пункте управления, развернутом в полевых условиях, были уточнены действия подразделений по выполнению задач на карте, заслушаны доклады командиров по принятым решениям.

Основное внимание при проведении учений было направлено на дальнейшее повышение навыков оперативного принятия решений командным составом, взаимодействия штабов, а также боеспособности подразделений и развитие полевых и практических навыков личного состава.

Поделиться:
155

Актуально

От редакции

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Общество

Дорожная полиция предупредила водителей в связи с ухудшением погоды

Политика

В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения - ФОТО

Общество

В Азербайджане ожидаются заморозки и снег

Политика

В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения - ФОТО

Международный центр Низами Гянджеви совместно с Женевским офисом ООН проведет Совещание высокого уровня

Внесены изменения в состав Азербайджано-Латвийской межправкомиссии

Высоко оценена работа по подготовке Хартии о стратегическом партнерстве между АР и США - ФОТО

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

Через Азербайджан в Армению будет отправлено 1 тыс. тонн российского сахара

Поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению продолжатся на новых условиях

Мировые медиа продолжают освещать интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам

Из Азербайджана в Армению отправлено 979 тонн топлива

Последние новости

Mattel представила первую куклу Барби с аутизмом

Сегодня, 10:45

Дорожная полиция предупредила водителей в связи с ухудшением погоды

Сегодня, 10:42

В Шеки скончался годовалый ребенок

Сегодня, 10:37

Скончался турецкий актёр Корай Эргун

Сегодня, 10:27

В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения - ФОТО

Сегодня, 10:22

В Сумгайыте после столкновения двух иномарок загорелся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 10:17

В Гёйчае задержан подозреваемый в разбое, изъято около 5 кг марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 10:10

Министр войны США заявил об очистке армии от «чуваков в платьях»

Сегодня, 10:02

В Азербайджане ожидаются заморозки и снег

Сегодня, 09:55

Госсекретарь США встретится с главой МИД Армении

Сегодня, 09:45

Миннесота подала в суд на правительство США

Сегодня, 09:32

Сенатор Грэм предложил Трампу ликвидировать верховного лидера Ирана

Сегодня, 09:27

НАТО просит Турцию досрочно направить самолеты F-16 для патрулирования

Сегодня, 09:20

В Британии назвали условие отправки войск на Украину

Сегодня, 09:00

AYNA: Ситуация в Иране не создает трудностей при перевозке пассажиров из Баку в Нахчыван

Сегодня, 08:45

Полиция Испании изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина в море

Сегодня, 08:35

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Сегодня, 08:30

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

Сегодня, 08:25

США призвали своих граждан покинуть Иран

Сегодня, 08:18

Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран

Сегодня, 08:10
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43