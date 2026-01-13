 Власти Армении готовятся убрать российских пограничников с участка границы с Турцией | 1news.az | Новости
Власти Армении готовятся убрать российских пограничников с участка границы с Турцией

First News Media11:07 - Сегодня
Власти Армении готовятся убрать российских пограничников с участка границы с Турцией

Власти Армении намереваются в скором времени убрать российских пограничников с пункта пропуска заставы Ахурик на турецкой границе, сообщил News.am источник в армянских дипломатических кругах.

По словам собеседника, решение о передаче непосредственно пункта пропуска на заставе Ахурик армянской стороне уже принято, и даже установлен флагшток. При этом на заставе российские пограничники останутся. В настоящее время проводится оценка состояния железнодорожного полотна в сторону Турции.

Агентство отмечает, что по данным других источников, турецкая сторона уже начала строительство в районе пункта пропуска Маргара. Таким образом, начало строительства с турецкой стороны, с одной стороны, и предполагаемое задействование Ахурик, говорят о серьезности намерений в плане открытия границы в обозримом будущем, пишет агентство.

288

