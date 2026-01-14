 Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

First News Media13:43 - Сегодня
Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможным, заявил премьер Никол Пашинян.

Об этом он сказал на конференции "Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей" в Ереване с участием послов США и ЕС.

По его словам, у страны есть возможность оставаться членом Евразийского экономического союза и в то же время идти по пути соответствия европейским стандартам в плане развития государства, управления и т.д.

Он в то же время напомнил, что в прошлом году парламент принял закон о старте процесса вступления в ЕС. И сегодня Армения идет по пути соответствия европейским стандартам. Как только это произойдет, встанет вопрос о принятии политического решения, сказал Пашинян. Возможно, Евросоюз может решить, что он больше не расширяется.

"Как только мы достигнем стандартов Евросоюза, у нас будут два варианта – либо нас принимают в ЕС, либо не принимают. Но при обоих вариантах мы оказываемся в выигрыше. Если не примут, то мы в любом случае будем соответствовать европейским стандартам, будем иметь развитое и современное государство", - добавил он.

Армения сейчас в таком положении, где не сталкивается с проблемой несовместимости ЕАЭС и ЕС, объяснил премьер. До тех пор, пока эта совместимость будет возможной, Армения останется в ЕАЭС. Как только возникнет несовместимость, Армения примет решения, соответствующее волеизъявлению народа и его интересам.

Дискуссии о теоретическом выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начались после того, как 26 марта 2025 года парламент страны принял законопроект о намерении вступить в Европейский союз. При этом ЕС не выдвигал предложения о членстве, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.

Премьер-министр Никол Пашинян пояснил, что решение о вступлении в ЕС не может быть принято без референдума, однако признался, что через 20 лет видит страну в составе Евросоюза.

По оценкам экспертов, возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к снижению ВВП на 30–40%, сложному переходному периоду и вероятным ограничениям со стороны стран-членов объединения.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
232

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Общество

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в ...

Мнение

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Политика

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

Армения

Глава МИД Армении ожидает к началу осени результатов «на земле» в рамках проекта TRIPP

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Вероятно, нужно будет построить мосты на границе с Турцией: Пашинян - о разблокировке

СМИ: Пашинян установил срок для отстранения Гарегина II

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Отменены рейсы между Тегераном и Ереваном

В Армении ожидают снижение цен на топливо на фоне поставок из Баку

Реформы ААЦ: Пашинян заявил о поддержке 16 священников

В Армении предложили лишить «маньяка Соловьёва» армянского ордена Почёта - «это наш позор»

Последние новости

Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

Сегодня, 15:08

Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

Сегодня, 14:50

СМИ: Иран уведомил страны региона о намерении атаковать базы США

Сегодня, 14:38

Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Сегодня, 14:27

Глава МИД Армении ожидает к началу осени результатов «на земле» в рамках проекта TRIPP

Сегодня, 14:15

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Сегодня, 14:08

СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

Сегодня, 14:05

Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Сегодня, 14:02

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

Иран недоволен Арменией из-за проекта TRIPP и влияния США

Сегодня, 13:47

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Сегодня, 13:43

Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 13:40

Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил

Сегодня, 13:32

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Сегодня, 13:30

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:22

HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,4 тыс. человек

Сегодня, 13:07

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:00

В Украине прошли обыски в офисе партии Тимошенко

Сегодня, 12:50

Вероятно, нужно будет построить мосты на границе с Турцией: Пашинян - о разблокировке

Сегодня, 12:47

Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

Сегодня, 12:42
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43