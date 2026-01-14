Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможным, заявил премьер Никол Пашинян.

Об этом он сказал на конференции "Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей" в Ереване с участием послов США и ЕС.

По его словам, у страны есть возможность оставаться членом Евразийского экономического союза и в то же время идти по пути соответствия европейским стандартам в плане развития государства, управления и т.д.

Он в то же время напомнил, что в прошлом году парламент принял закон о старте процесса вступления в ЕС. И сегодня Армения идет по пути соответствия европейским стандартам. Как только это произойдет, встанет вопрос о принятии политического решения, сказал Пашинян. Возможно, Евросоюз может решить, что он больше не расширяется.

"Как только мы достигнем стандартов Евросоюза, у нас будут два варианта – либо нас принимают в ЕС, либо не принимают. Но при обоих вариантах мы оказываемся в выигрыше. Если не примут, то мы в любом случае будем соответствовать европейским стандартам, будем иметь развитое и современное государство", - добавил он.

Армения сейчас в таком положении, где не сталкивается с проблемой несовместимости ЕАЭС и ЕС, объяснил премьер. До тех пор, пока эта совместимость будет возможной, Армения останется в ЕАЭС. Как только возникнет несовместимость, Армения примет решения, соответствующее волеизъявлению народа и его интересам.

Дискуссии о теоретическом выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начались после того, как 26 марта 2025 года парламент страны принял законопроект о намерении вступить в Европейский союз. При этом ЕС не выдвигал предложения о членстве, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.

Премьер-министр Никол Пашинян пояснил, что решение о вступлении в ЕС не может быть принято без референдума, однако признался, что через 20 лет видит страну в составе Евросоюза.

По оценкам экспертов, возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к снижению ВВП на 30–40%, сложному переходному периоду и вероятным ограничениям со стороны стран-членов объединения.

Источник: Sputnik Армения