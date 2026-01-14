В обновлённой лотерее «Prestij» победителя ждёт полумиллионный выигрыш

В популярных играх «Poz-Qazan» компании «Azərlotereya» — законного оператора лотерей и спортивных букмекерских игр страны — крупные выигрыши продолжают находить своих новых обладателей.

В обновлённой лотерее «Prestij» разыгрывается ни много ни мало 500 000 манатов — крупнейший выигрыш за всю историю игр «Poz-Qazan». На сегодняшний день уже четыре счастливых победителя стали обладателями выигрыша в размере 500 000 манатов в лотерее «Prestij». Кроме того, участников ожидают призы в размере 50 000, 5 000 манатов, а также другие выигрыши различного номинала.

В разнообразных и увлекательных играх «Poz-Qazan» участники получают шанс выиграть крупные призы в диапазоне от 5 000 до 500 000 манатов, приобретая лотерейные билеты «Qızıl» за 1 манат, «Ani 50», «Xoşbəxt», «Uğurlu 7» за 2 маната, «Qızıl Ekstra» за 3 маната, «5X», «Göz Muncuğu», «Bəxt açarı» за 5 манатов, а также «Sür Qazan» и «Prestij» за 10 манатов.

Лотерейные билеты можно приобрести в торговых точках «Azərlotereya», пунктах «Misli», отделениях «Azərpoçt», в сети маркетов «Araz» и OBA, а также в других магазинах и киосках.

На правах рекламы