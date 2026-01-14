 Минобороны Азербайджана и Аппарат Омбудсмена подписали совместный план мероприятий | 1news.az | Новости
Минобороны Азербайджана и Аппарат Омбудсмена подписали совместный план мероприятий

First News Media16:10 - Сегодня
Между министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) подписан план совместных мероприятий на 2026 год, предусматривающий работу по защите прав военнослужащих и изучение ситуации в области защиты прав человека.

Об этом говорится в информации министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что, согласно документу, определены даты проведения запланированных мероприятий на текущий год, места их проведения и ответственные лица. В рамках плана в видах войск (сил), соединениях, объединениях и воинских частях министерства обороны, а также в специализированных военно-учебных заведениях будут организованы различные мероприятия.

В ходе мероприятий пройдут встречи на тему защиты прав военнослужащих и обеспечения прав человека, будут представлены доклады на различные темы, состоится широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим интерес для личного состава.

