На дороге Шамаха-Гонагкенд активизировался оползень - ФОТО

На автомобильной дороге Шамаха-Гонагкенд активизировался оползень.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, на трассе вновь зафиксированы оползневые процессы. В результате природного явления на нескольких участках дорожного полотна образовались серьезные просадки и крупные трещины. В некоторых местах полоса движения полностью обрушилась в овраг.

По этой причине на определенных отрезках дороги возникли проблемы с движением транспортных средств. Участок дороги протяженностью около 30–40 метров находится в аварийном состоянии.