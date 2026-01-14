Ильхам Алиев распорядился относительно передачи в управление «Шушинского комплекса Отель-Конгресс-центр»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о регулировании некоторых вопросов в связи с передачей в управление «Шушинского комплекса Отель-Конгресс-центр».
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
Глава государства постановил принять предложение Кабмина о передаче в управление на договорной основе расположенного в городе Шуша и находящегося на балансе Министерства экономики комплекса Отеля-Конгресс-центра.
Кабмину поручено обеспечить заключение Министерством экономики договора о передаче в управление данного комплекса, а затем утвердить его.
