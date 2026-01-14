За последние 20 лет из-за рубежа возвращены 36 экспонатов, имеющих особое значение для страны

В 2003-2025 годах в Азербайджанской Республике в сфере культуры была проведена значительная работа. Оказана государственная поддержка развитию кинематографии и киноиндустрии, увеличено количество академических, национальных и ведущих театров, на территории страны проведено более 100 международных фестивалей, а в зарубежных странах - свыше 60 дней культуры Азербайджана, более 100 юбилейных и других культурных мероприятий.

Данная информация отражена в Концепции культуры Азербайджанской Республики «Культура Азербайджана - 2040».

Отмечается, что важная работа была проведена и в сфере охраны культурного наследия. В 2003-2023 годах 4 объекта культурного и природного наследия Азербайджана были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в результате чего общее число объектов культурного и природного наследия Азербайджана в данном списке достигло 5. Также города Баку, Шеки и Лянкяран включены в Сеть творческих городов ЮНЕСКО. 24 элемента нематериального культурного наследия Азербайджана внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (22 элемента) и Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране (2 элемента).

За эти годы в музеях и галереях, действующих в стране, было открыто свыше 42 700 выставок, из-за рубежа возвращены 36 экспонатов, имеющих особое значение для страны, восстановлено 20 085 экспонатов.

Отмечается, что были созданы учреждения, осуществляющие образовательную деятельность в сфере культуры, а также за последние 20 лет более 60 специалистов при государственной поддержке получили образование по культурным специальностям в зарубежных учебных заведениях.

Кроме того, в целях развития международного сотрудничества в 6 зарубежных странах (Германия, Австрия, Франция, Италия, Узбекистан, Турция) были созданы азербайджанские культурные центры.