Во Франции разрешили досмотр багажа участников ОИ в рамках борьбы с допингом

Депутаты Национального собрания Франции приняли в первом чтении законопроект об организации зимних Олимпийских игр 2030 года, в котором среди прочего предлагается разрешить досмотр багажа членов спортивных делегаций в рамках борьбы с допингом.

Об этом свидетельствует текст законопроекта, опубликованный на сайте парламента Франции.

Одна из принятых в рамках этой инициативы поправок к действующим законам касается спортивного кодекса и конкретно статьи L. 232-18-4, в которой прописаны полномочия сотрудников антидопинговых агентств. Ее предлагается дополнить пунктом, в котором специалистам разрешат "проводить визуальную инспекцию багажа и - с согласия владельца - проводить его тщательный досмотр".

Во Французском антидопинговом агентстве данная мера рассматривается как "беспрецедентная" на мировом уровне. Как уточняет AFP со ссылкой на агентство, до сих пор следователи могли обыскивать "спортивные помещения в рамках расследования или домашние помещения с разрешения судьи", но не имели права "просто визуально осматривать багаж". Данная мера может использоваться только в рамках уже открытого расследования в аэропортах, на вокзалах и на дорогах общего пользования.

Олимпиаду 2030 года планируется провести в двух французских регионах: Овернь - Рона - Альпы и Прованс - Альпы - Лазурный берег.