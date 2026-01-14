В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, которые дискредитируют Азербайджан - ФОТО

Аккаунт Palitra в соцсети Facebook, публикующий необоснованные посты о государственных учреждениях Азербайджана, и связанная с ним страница "palitranews1" в TikTok принадлежат гражданам Армении.

Как сообщает Report, упомянутый аккаунт используется лицами по имени Эдгар Газарян и Ольга Смбатян, проживающими по адресу: город Ереван, проспект В.Саргсяна, дом 6.

При изучении указанных страниц в соцсетях выяснилось, что аккаунт Palitra не содержит каких-либо самостоятельных аналитических материалов или исследований. В нем размещаются заимствованные с других ресурсов публикации, носящие выраженно дискредитирующий характер и направленные против государственной политики Азербайджана.

В связи с этим возникла необходимость проведения проверки деятельности блогеров и ютуберов, распространяющих дезинформационные материалы, представленные на аккаунте Palitra, а также занимающихся антиазербайджанской пропагандой. Не исключается, что за данной группой может стоять ряд лиц в Армении. Подобные действия свидетельствуют о том, что, несмотря на публичные заявления о приверженности мирному процессу, Армения, к сожалению, не отказалась от информационных и иных операций, направленных против Азербайджана.