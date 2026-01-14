 Зачитан приговор Севиндж Османгызы, Абиду Гафарову и Бейдулле Манафову | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Зачитан приговор Севиндж Османгызы, Абиду Гафарову и Бейдулле Манафову

First News Media21:20 - Сегодня
Зачитан приговор Севиндж Османгызы, Абиду Гафарову и Бейдулле Манафову

Завершился судебный процесс по уголовному делу Севиндж Мирзоевой (Османгызы), Абидa Гафарова и Бейдуллы Манафова, обвиняемых в антигосударственных призывах.

Как сообщает AПA, сегодня на процессе под председательством судьи Нигяр Имановой в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан заочный приговор.

Решением суда Севиндж Османгызы, Абид Гафаров и Бейдулла Манафов приговорены к 8 годам лишения свободы.

Отметим, что 23 февраля 2025 года в отношении Севиндж Осман гызы Мирзоевой было принято решение о привлечении к уголовной ответственности по статье 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Поскольку она скрылась за пределами страны и уклонялась от следствия, в тот же день в отношении нее был объявлен розыск. По решению Бинагадинского районного суда в её отношении была избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

18 сентября 2025 года ей было предъявлено обвинение по статьям 220.2 и 281.2 УК Азербайджана.

Согласно решению, в своих видеобращениях на YouTube-канале «Sevinc Osmanqızı TV», опубликованных 17 февраля 2019, 17 октября 2019 и 25 июля 2020 годов, она в предварительном сговоре с группой лиц оказывала влияние на людей и открыто призывала их к незаконным действиям против действующей власти Азербайджана, в том числе к участию в насильственных акциях, захвату власти и неподчинению законным требованиям представителя власти. Аналогичные действия она совершила 2 сентября 2023 и 13 января 2024 года вместе с Бейдуллой Энвер оглу Манафовым, а также 26 июня 2024 и 9 декабря 2024 года вместе с Абидом Абдин оглу Гафаровым, распространяя видеоматериалы через интернет-ресурсы, доступные неограниченному числу лиц.

Абид Гафаров, проживающий за границей, был привлечён к ответственности по статьям 220.2 и 281.2 УК.

Согласно этому решению, А.Гафаров, войдя в предварительный сговор с другими лицами, 26 февраля и 28 апреля 2024 года «в составе группы лиц призывал к насильственному свержению власти», а соответствующие видеоматериалы распространялись через ресурсы «AzerFreedom TV» и «Sevinc Osmangizi TV».

Кроме того, в отношении проживающего за границей Бейдуллы Манафова Следственным управлением Генеральной прокуратуры было принято решение о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого по 281.2 и 283.1 УК Азербайджана.

Поделиться:
246

Актуально

Политика

Азербайджан передал Армении группу заключенных армян

Экономика

Назначен новый замминистра экономики

Политика

Айхан Гаджизаде: Принятие документа по TRIPP - важный шаг к началу практических ...

Xроника

В Азербайджане к 2040 году реализуют шесть госпрограмм по развитию культуры

Общество

Анар Алакбаров поздравил Надежду Исмайлову с юбилеем - ФОТО

Зачитан приговор Севиндж Османгызы, Абиду Гафарову и Бейдулле Манафову

В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, которые дискредитируют Азербайджан - ФОТО

В Баку пассажирский автобус угодил в яму - ВИДЕО

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Завтра в Баку ожидается сильный ветер - ПРОГНОЗ

До 17° тепла - синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Погибший в метро мужчина сам бросился под поезд - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Где в Баку появятся новые станции метро?

Последние новости

Российский комментатор обматерил в эфире юных хоккеистов из Казахстана

Сегодня, 22:00

Анар Алакбаров поздравил Надежду Исмайлову с юбилеем - ФОТО

Сегодня, 21:40

Зачитан приговор Севиндж Османгызы, Абиду Гафарову и Бейдулле Манафову

Сегодня, 21:20

Назначен новый замминистра экономики

Сегодня, 21:05

В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, которые дискредитируют Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 21:00

Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» организован спецслужбами Украины

Сегодня, 20:40

В Таиланде возросло число жертв обрушения строительного крана на поезд - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

В Баку пассажирский автобус угодил в яму - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Граждане Ирана через сухопутную границу направляются в Турцию - ФОТО

Сегодня, 19:45

Трамп потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии

Сегодня, 19:30

В Баку задержан мошенник, продававший фальшивые брендовые часы

Сегодня, 19:15

США приостанавливают выдачу виз гражданам 75 стран

Сегодня, 19:00

Мировые цены на золото бьют рекорды

Сегодня, 18:45

За последние 20 лет из-за рубежа возвращены 36 экспонатов, имеющих особое значение для страны

Сегодня, 18:35

В Азербайджане будет развиваться индустрия дубляжа

Сегодня, 18:30

Айхан Гаджизаде: Принятие документа по TRIPP - важный шаг к началу практических работ

Сегодня, 18:03

Иранский сухогруз потерпел бедствие в Каспийском море

Сегодня, 17:59

11 февраля 2026 года в Fairmont Flame Towers Baku состоится Венский благотворительный бал

Сегодня, 17:57

В Азербайджане к 2040 году реализуют шесть госпрограмм по развитию культуры

Сегодня, 17:51

В Азербайджане будет разработан план действий для нейтрализации негативной пропаганды

Сегодня, 17:50
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43