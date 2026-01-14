Зачитан приговор Севиндж Османгызы, Абиду Гафарову и Бейдулле Манафову

Завершился судебный процесс по уголовному делу Севиндж Мирзоевой (Османгызы), Абидa Гафарова и Бейдуллы Манафова, обвиняемых в антигосударственных призывах.

Как сообщает AПA, сегодня на процессе под председательством судьи Нигяр Имановой в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан заочный приговор.

Решением суда Севиндж Османгызы, Абид Гафаров и Бейдулла Манафов приговорены к 8 годам лишения свободы.

Отметим, что 23 февраля 2025 года в отношении Севиндж Осман гызы Мирзоевой было принято решение о привлечении к уголовной ответственности по статье 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Поскольку она скрылась за пределами страны и уклонялась от следствия, в тот же день в отношении нее был объявлен розыск. По решению Бинагадинского районного суда в её отношении была избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

18 сентября 2025 года ей было предъявлено обвинение по статьям 220.2 и 281.2 УК Азербайджана.

Согласно решению, в своих видеобращениях на YouTube-канале «Sevinc Osmanqızı TV», опубликованных 17 февраля 2019, 17 октября 2019 и 25 июля 2020 годов, она в предварительном сговоре с группой лиц оказывала влияние на людей и открыто призывала их к незаконным действиям против действующей власти Азербайджана, в том числе к участию в насильственных акциях, захвату власти и неподчинению законным требованиям представителя власти. Аналогичные действия она совершила 2 сентября 2023 и 13 января 2024 года вместе с Бейдуллой Энвер оглу Манафовым, а также 26 июня 2024 и 9 декабря 2024 года вместе с Абидом Абдин оглу Гафаровым, распространяя видеоматериалы через интернет-ресурсы, доступные неограниченному числу лиц.

Абид Гафаров, проживающий за границей, был привлечён к ответственности по статьям 220.2 и 281.2 УК.

Согласно этому решению, А.Гафаров, войдя в предварительный сговор с другими лицами, 26 февраля и 28 апреля 2024 года «в составе группы лиц призывал к насильственному свержению власти», а соответствующие видеоматериалы распространялись через ресурсы «AzerFreedom TV» и «Sevinc Osmangizi TV».

Кроме того, в отношении проживающего за границей Бейдуллы Манафова Следственным управлением Генеральной прокуратуры было принято решение о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого по 281.2 и 283.1 УК Азербайджана.