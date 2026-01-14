В Таиланде возросло число жертв обрушения строительного крана на поезд - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде возросло до 28, более 60 человек пострадали.

Об этом сообщила газета Khaosod.

Всего в поезде находились 190 пассажиров. Ранее сообщалось о 22 погибших. Спасатели продолжают искать выживших и извлекать тела погибших из деформированных вагонов.

Инцидент произошел в среду утром в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства.

Поезд следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. В результате падения крана состав сошел с рельс и загорелся.

Источник: ТАСС

