 В Баку планируется масштабный снос аварийного жилья: какие районы затронет реконструкция?
В Баку планируется масштабный снос аварийного жилья: какие районы затронет реконструкция?

First News Media22:45 - 14 / 01 / 2026
В рамках реализации Генерального плана развития города Баку до 2040 года в столице Азербайджана планируется масштабный снос аварийных и отслуживших свой срок зданий. Реновация затронет Ясамальский, Бинагадинский, Наримановский, Хатаинский, Насиминский, Сабунчинский и Сураханский районы города.

Как сообщил Oxu.Az председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж, все аварийные здания в указанных районах уже определены и задокументированы.

"Проект предусматривает полный снос указанных зданий с предварительной выплатой компенсаций владельцам жилья. Финансирование будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и с привлечением частных инвесторов. Программа также включает комплексное благоустройство освободившихся территорий с созданием современных парковых зон", - рассказал он.

Особое внимание в программе уделяется защите интересов граждан, чьи дома попадают под снос. По словам председателя Общества оценщиков, жителям предлагаются два варианта компенсации: "Гражданам, которые предпочитают переехать в другие районы, выплачивается денежная компенсация, достаточная для приобретения нового жилья. Если же на месте снесенных зданий планируется возведение новых жилых комплексов, людям предлагаются квартиры в этих домах".

Эксперт затронул и вопрос расчета компенсации: "Мы определяем стоимость сносимого жилья, исходя из цены за квадратный метр в новых зданиях, которые будут построены на этом месте. Такой подход позволяет гражданам приобрести жилье в том же районе, к которому они привыкли".

Вугар Орудж отметил, что программа сноса обусловлена не только устаревшим состоянием зданий, но и серьезными факторами риска для жизни людей.

"Многие из этих строений представляют реальную опасность. Некоторые дома расположены в зонах оползней, на загрязненных нефтью территориях или в непосредственной близости от линий высокого напряжения. Также есть незаконно построенные частные дома на земельных участках с коммуникациями, входящие в охранную зону. Все эти объекты подлежат сносу с выплатой соответствующей компенсации владельцам", - добавил он.

Согласно Генеральному плану развития города Баку до 2040 года, столица Азербайджана ожидает серьезную перепланировку с соблюдением исторического наследия и учетом современных требований к городской среде.

"Нас ждут значительные инфраструктурные изменения - строительство новых дорог, парков и современных зданий. Под снос попадут устаревшие частные дома в Баиле, на территории, известной как "Советская", в близлежащих кварталах, в Ясамальском районе. Также будут демонтированы здания и частные дома, расположенные на магистралях, в парковых зонах и местах будущего озеленения", - рассказал Вугар Орудж.

Особое внимание уделяется и транспортной инфраструктуре - будут снесены постройки, препятствующие строительству новых дорог, необходимых для улучшения транспортной доступности в городе.

"Главное преимущество этой программы в том, что жители аварийных домов получат возможность переехать в современные квартиры с качественной планировкой и всеми удобствами. Это значительно повысит качество жизни бакинцев и преобразит облик нашей столицы", - заключил эксперт.

