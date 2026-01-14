Источники в правительстве: Освобождение или передача Армении лиц, совершивших преступления против азербайджанского народа, невозможны
В соответствии с двусторонним соглашением, достигнутым между Азербайджаном и Арменией, а также руководствуясь принципами гуманизма, четыре человека- Вагиф Черкези Хачатрян, Геворг Рубенович Суджян, Давид Тиграни Давтян и Викен Абрахам Эулджекджиян , которые были признаны виновными по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и отбывали наказание на территории нашей страны, были переданы Армении.
Несмотря на то что общественности были разъяснены объективные причины данного шага, в обсуждениях, ведущихся в социальных сетях, высказываются предположения о том, что лица, в отношении которых в настоящее время продолжаются судебные процессы, в конечном итоге также могут быть переданы Армении.
Как сообщили AПA источники в правительстве, подобной вероятности не существует.
«Эти предположения являются иллюзией. Освобождение либо передача Армении руководителей хунты и других лиц, совершивших преступления против азербайджанского народа, исключено», — заявил источник.
Другой правительственный источник также решительно подтвердил агентству указанную позицию, отметив:
«Они понесут ответственность за совершённые преступные деяния и после доказательства их вины будут наказаны самым строгим образом».