ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальное подтверждение: минувшей ночью, 17 марта 2026 года, ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар в самом центре Тегерана, используя разведывательную информацию АМАНа и уникальную оперативную возможность, – и ликвидировали Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщает newsru.co.il.

В рамках своей должности Лариджани, находясь в защищенном комплексе недалеко от Тегерана, руководил политико-военной координацией властей Ирана и занимался управлением международной деятельностью, передает СМИ.

13:50

Министр обороны Исраэль Кац получил утром доклад главы Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира о том, что в Тегеране были ликвидированы секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командующий "Басидж" Галамреза Сулеймани.

"Глава правительства Биньямин Нетаньяху и я поручили ЦАХАЛу продолжать охоту на руководство Ирана", – заявил Исраэль Кац в ходе видеообращения, опубликованного министерством обороны.

"Президент США Трамп говорил о том, что состав иранского руководства очень быстро меняется. Когда в Вашингтоне наступит утро, мы сообщим ему, что "текучка кадров" в руководстве Ирана продолжается и даже усиливается после ликвидации двух самых высокопоставленных фигур из числа тех, кто еще оставался", – продолжил Исраэль Кац.

"Только что начальник Генштаба сообщил мне, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Лариджани и глава "Басидж" – главного репрессивного органа Ирана – Сулеймани, были ликвидированы этой ночью ", – заявил министр обороны.

Источник: newsru.co.il

13:30

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утверждает, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ночной атаки.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани был в числе "целей" ВВС Израиля в последние дни, сообщает во вторник, 17 марта, новостная служба "Кан", передает newsru.co.il.

Али Лариджани в настоящий момент считается самым высокопоставленным чиновником иранского режима после Хаменеи, и считается, что именно он принимает решения в Иране.