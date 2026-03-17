 ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНО
ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:37 - Сегодня
ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальное подтверждение: минувшей ночью, 17 марта 2026 года, ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар в самом центре Тегерана, используя разведывательную информацию АМАНа и уникальную оперативную возможность, – и ликвидировали Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщает newsru.co.il.

В рамках своей должности Лариджани, находясь в защищенном комплексе недалеко от Тегерана, руководил политико-военной координацией властей Ирана и занимался управлением международной деятельностью, передает СМИ.

13:50

Министр обороны Исраэль Кац получил утром доклад главы Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира о том, что в Тегеране были ликвидированы секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командующий "Басидж" Галамреза Сулеймани.

"Глава правительства Биньямин Нетаньяху и я поручили ЦАХАЛу продолжать охоту на руководство Ирана", – заявил Исраэль Кац в ходе видеообращения, опубликованного министерством обороны.

"Президент США Трамп говорил о том, что состав иранского руководства очень быстро меняется. Когда в Вашингтоне наступит утро, мы сообщим ему, что "текучка кадров" в руководстве Ирана продолжается и даже усиливается после ликвидации двух самых высокопоставленных фигур из числа тех, кто еще оставался", – продолжил Исраэль Кац.

"Только что начальник Генштаба сообщил мне, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Лариджани и глава "Басидж" – главного репрессивного органа Ирана – Сулеймани, были ликвидированы этой ночью ", – заявил министр обороны.

Источник: newsru.co.il

13:30

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утверждает, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ночной атаки.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани был в числе "целей" ВВС Израиля в последние дни, сообщает во вторник, 17 марта, новостная служба "Кан", передает newsru.co.il.

Али Лариджани в настоящий момент считается самым высокопоставленным чиновником иранского режима после Хаменеи, и считается, что именно он принимает решения в Иране.

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Азербайджане отмечается İlaxır çərşənbə - последний из четырех предпраздничных вторников в ожидании Новруза. По народным поверьям, именно вСегодня, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28