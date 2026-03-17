Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему армяне не летают на Луну.

Об этом он заявил, выступая на конференции по инновациям в государственном секторе.

По его словам, причина заключается в том, что в Армении нет ученых соответствующего профиля и высококвалифицированных специалистов.

В этой связи он привел в пример программу "Аполлон" (1961–1975) — серию американских пилотируемых космических миссий NASA по высадке на Луну.

"Если бы над этой программой работали не 400, а, скажем, 250 тысяч ученых, то она вряд ли была бы воплощена в жизнь... Если бы эти профессионалы и ученые были у нас, зачем нам было отказываться от полета на Луну?", - задался вопросом премьер.

Пашинян также вспомнил известную басню Эзопа "Лиса и виноград". Лиса, не дотягивающаяся до винограда, заявляет, что он неспелый. Эти слова лисы из басни стали крылатой фразой и используется для обозначения пренебрежения к чему-то недоступному.

