Детский приключенческий фильм «Akinak» появится скоро в азербайджанских кинотеатрах - ФОТО

В мае на большие экраны Азербайджана выйдет приключенческий фильма «Akinak», который будет демонстрироваться в кинотеатрах страны.

Главными героями картины выступают дети и подростки, а сюжет привлечет зрителей интересной приключенческой линией, динамичным развитием событий и патриотическими мотивами, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Фильм построен на истории, вдохновлённой древней историей и мифологическими элементами. Сюжет рассказывает о том, как несколько подростков проходят трудный и опасный путь, чтобы заполучить меч акинак, имеющий древнее и символическое значение. В ходе этого приключения герои сталкиваются с различными испытаниями и познают настоящие ценности дружбы, верности и храбрости. В фильме особое внимание уделено как приключенческому сюжету, так и патриотизму.

Проект, режиссером-постановщиком которого является Эльхан Джафаров, был создан компанией «Narimanfilm» при поддержке Министерства культуры АР и Киноагентства АР (ARKA). Фильм станет одним из немногих полнометражных детских приключенческих фильмов, снятых в азербайджанском кинематографе после долгого перерыва.

«Фильм «Akinak» стремится подарить азербайджанским зрителям новый кинематографический опыт благодаря захватывающему приключенческому сюжету, истории молодых героев и богатой визуальной концепции. Картина рассчитана на семейную аудиторию и нацелена на повышение интереса молодого поколения к национальной истории и теме героизма», - отмечается в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

Показ фильма в кинотеатрах страны планируется с мая 2026 года.