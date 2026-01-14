Саудовская Аравия не разрешит использовать свою территорию для ударов по Ирану

Власти Саудовской Аравии заверили иранскую сторону, что не допустят использования своего воздушного пространства и территории для возможных ударов по Исламской Республике Иран.

Об этом сообщило агентство Agence France-Presse, ссылаясь на источники.

По данным агентства, со ссылкой на источники, близкие к вооружённым силам и правительству Саудовской Аравии, Эр-Рияд напрямую сообщил Тегерану, что не будет участвовать в каких-либо военных операциях против него и что ни его территория, ни воздушное пространство не будут использованы для этих целей.